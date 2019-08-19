الشعوب ليست سوائل تجري في أوان مستطرقة

2019/08/19 | 02:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صباح علي الشاهر

خياران لا ثالث لهما أمام ساسة المنطقة ، أما الإتكال على العنصرية والطائفية ، وإستحضار ما يؤججهما من التأريخ ، وصولاً إلى قطع

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