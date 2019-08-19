2019/08/19 | 03:00

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بغداد / الصباح

تمكنت وزارة الداخلية، امس الاحد، من اعتقال هارب من سجن مركز القناة في بغداد، في حين اعلن الحشد الشعبي، القبض على إرهابيين خلال عملية أمنية في مجمع الجغيفي

في نينوى.

وذكر وكيل الوزارة لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد محمود، في بيان تلقته "الصباح"، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام في بغداد، القت القبض على المتهم (علي صبري) الهارب من سجن القناة في منطقة الزعفرانية

ببغداد".

واضاف ان "ذلك تم بجهود استخبارية وباشراف اللواء وليد علي اكبر مدير المكافحة".

في غضون ذلك، اعلنت قوات الحشد الشعبي، أمس الأحد، القبض على إرهابيين خلال عملية أمنية في مجمع الجغيفي غرب البعاج بمحافظة نينوى.

وافاد بيان لإعلام الحشد الشعبي، تلقته "الصباح"، بأن "قوة مشتركة من اللواء 33 والاستخبارات ضمن قاطع عمليات نينوى للحشد، ألقت القبض على إرهابيين اثنين في مجمع الجغيفي غرب البعاج".

وتابع البيان، أن "الإرهابيين شاركا في عملية تفجير عجلة مفخخة راح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء في قضاء تلعفر قبل عدة اشهر"، مبينا ان "قوات الحشد ستسلم المعتقلين الى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق وإحالتهم على القضاء".

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