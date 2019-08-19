كما تراني يا جميل أراك

2019/08/19 | 03:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني

هذا موضوع طالما تردد في كثير من الأشعار والأقوال الشعبية.



تسمع الألمان يقولون: كما تفرش الفراش تنام عليه.



وفي الأردن يقول الناس: المرايا مثل

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