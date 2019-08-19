الرئيس صالح يشيد بتضحيات المؤسسة العسكرية

2019/08/19 | 03:32

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بغداد / الصباح

أشاد رئيس الجمهورية برهم صالح، بالتضحيات التي قدمها ابطال قواتنا الامنية في المعارك ضد عصابات "داعش" الارهابية، بينما أكد أن العراق لا يريد ان يتحول مرة اخرى الى ساحة تناحر.



وأوضح بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، أن صالح زار أمس الأحد، وزارة الدفاع وكان في استقباله وزير الدفاع نجاح الشمري وكبار القادة والضباط، وجرى له استقبال رسمي عزف خلاله السلام الجمهوري، بعدها فتش رئيس الجمهورية حرس الشرف الذي يمثل كل صنوف الجيش العراقي.

وأكد صالح، في كلمة له خلال لقائه وزير الدفاع وكبار القادة والضباط، أن "هناك اجماعا وطنيا على دعم المؤسسة العسكرية لانها المرتكز لمستقبل آمن للعراق والعراقيين".

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