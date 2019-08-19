اهالي الفلوجة يعتبرون عرض الازياء “اساءة” للمدينة ويطالبون بإقالة مدير “الحبانية السياحية”

2019/08/19 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب اهالي مدينة الفلوجة، بإقالة مدير مدينة الحبانية السياحية، مؤيد مشوح، احتجاجاً على إقامة مهرجان للأزياء.

وحمل أهالي المدينة في بيان، مدير الحبانية السياحية “مؤيد مشوح” والمدعوة “ايناس التميمي”؛ كافة التبعات القانونية والاعراف العشائرية لما وصفوه بالاساءة المتعمدة لمدينة الفلوجة واهلها.

وطالب البيان، بإقالة مدير الحبانية السياحية، ومحاسبة مروجي الاساءة للفلوجة من القائمين على حفل عرض الأزياء.

ونظمت ادارة المدينة السياحية في الحبانية بمحافظة الأنبار، الاثنين الماضي، مهرجان الموضة والجمال 2019 لعرض الازياء “ولأول مرة في المحافظة، بمشاركة واسعة من كافة محافظات العراق”، وفقاً لبيان المدينة.

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