عادل‭ ‬إمام‭ ‬والزهايمر‭.. ‬أين‭ ‬الحقيقة؟

كشفت مصادر مقربة من عادل إمام، الذي بدت عليه علامات التقدم في السن بقوة في الشهور الاخيرة ،عن ظهور أعراض مرض الزهايمر على الفنان.
وبدأ أفراد عائلته في ملاحظة هذا الأمر الذي بدأ بنسيانه لعدد من التفاصيل في حياته، موضحة أنه رفض مقترح أحد المقربين منه بالذهاب إلى أحد الأطباء، بدعوى أنه يرى نفسه سليماً مائة بالمئة، وفقاً لتلك المصادر.
فيمايتواجد الفنان عادل إمام في الساحل الشمالي بمصر، لقضاء عطلته الصيفية مع عائلته.
وأوضحت المصادر أن الفنان الكبير من المقرر أن يستأنف تصوير مسلسله «فلانتينو» نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل تمهيداً لعرضه في سباق دراما رمضان، وذلك بعد قرار عدم عرضه في رمضان الماضي لأسباب إنتاجية، ويشارك في البطولة دلال عبدالعزيز، وحمدي الميرغني، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وسليمان عيد، وهدى المفتي، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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