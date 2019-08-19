عقب تقييده الطيران العسكري.. هل العراق قادر على حماية أجوائه؟

2019/08/19 | 04:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بحصر موافقات الطيران العسكري عليه أو من يخوله؛ النقاشَ بشأن قدرة الدفاعات الجوية للعراق

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