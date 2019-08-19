الوثيقة الدستورية.. هكذا احتفى بها السودانيون

2019/08/19 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع عبد القيوم علي -أحد مواطني ولاية الجزيرة وسط السودان- مئات الكيلومترات لحضور مراسم توقيع الفترة الانتقالية التي أعلنت بداية مرحلة جديدة

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