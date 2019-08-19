معركة إيران… في العراق

2019/08/19 | 04:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ما يزيد على ستة عشر عاما، ما زالت معركة العراق مستمرّة.يمكن القول إن معركة إيران هي في العراق، بل مستقبل

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