المخاوف من بريكست دون اتفاق تدخل بريطانيا في حالة طوارئ

2019/08/19 | 04:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضغوطا داخلية وخارجية بشأن استراتيجية حكومته للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ففي الداخل يعارض حزب العمال وعدد

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