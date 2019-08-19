خمس‭ ‬فوائد‭ ‬لشرب‭ ‬الشاي‭ ‬ليست‭ ‬على‭ ‬البال

2019/08/19 | 04:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نصح‭ ‬خبراء‭ ‬التغذية‭ ‬بشرب‭ ‬الشاي‭ ‬غير‭ ‬المحلى‭ ‬كونه‭ ‬غنياً‭ ‬بمضادات‭ ‬الأكسدة،‭ ‬التي‭ ‬تمنع‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬الخلايا‭ ‬في‭ ‬الجسم‭.



‬ويقول‭ ‬الطبيب‭ ‬وجراح‭ ‬العظام‭ ‬في‭ ‬توليدو‭ ‬بولاية‭ ‬أوهايو،‭ ‬أنتوني‭ ‬كوري‭ ‬إن‭ ‬الشاي‭ ‬«يأتي‭ ‬من‭ ‬نبات‭ ‬كاميليا‭ ‬سينينسيس،‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬«الكاتيكين»،‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬«إبيغالوكاتشين‭ ‬غالاتي»‭ ‬EGCG»‭.



‬وأضاف‭ ‬كوري‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المضادات‭ ‬«تقضي‭ ‬على‭ ‬الجذور‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بالأمراض‭ ‬عند‭ ‬البشر‭ ‬وتتضمن‭ ‬أمراض‭ ‬السرطان‭ ‬وألزهايمر‭ ‬وباركنسون‭ ‬وغيرها،‭ ‬وتقلل‭ ‬من‭ ‬الالتهابات»‭.



‬ويعتقد‭ ‬الأطباء‭ ‬والباحثون‭ ‬بأن‭ ‬للشاي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفوائد،‭ ‬لعل‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬الفوائد‭ ‬الخمس‭ ‬التالية،‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فوكس‭ ‬نيوز‭ ‬الإخباري‭ ‬الأميركي‭.



‬يقول‭ ‬باحثون‭ ‬إن‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬والمركبات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الشاي‭ ‬ترتبط‭ ‬بانخفاض‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬ببعض‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭.‬

ووفقا‭ ‬لمديرة‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬والتغذوي‭ ‬ونمط‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬العام‭ ‬وكلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬أوما‭ ‬نايدو‭ ‬فقد‭ ‬«تبين‭ ‬أن‭ ‬له‭ ‬فوائد‭ ‬عديدة‭ ‬على‭ ‬أمراض‭ ‬سرطان‭ ‬الجلد‭ ‬والبروستات‭ ‬والرئة‭ ‬والثدي»‭.‬

وأضافت‭ ‬نايدو‭ ‬أن‭ ‬«أنواع‭ ‬الشاي‭ ‬المختلفة‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬السرطان»،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬شرب‭ ‬الشاي‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬وسيلة‭ ‬بسيطة‭ ‬لمنع‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسرطان‭.‬

تشير‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شرب‭ ‬الشاي‭ ‬الأسود‭ ‬بانتظام‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الجلد‭.‬

وتقول‭ ‬نايدو‭ ‬إن‭ ‬طريقة‭ ‬إعداد‭ ‬الشاي‭ ‬لها‭ ‬تأثيرات‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الإنسان،‭ ‬فالشاي‭ ‬الأسود‭ ‬الساخن‭ ‬«مفيد‭ ‬في‭ ‬سرطان‭ ‬حرشفية‭ ‬الجلد»‭.‬

وبحسب‭ ‬الدراسات،‭ ‬فإن‭ ‬الشاي‭ ‬الساخن‭ ‬له‭ ‬تأثيرات‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬البدائل‭ ‬المثلجة‭ ‬والمخمرة‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬فائدته‭ ‬للبشرة،‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬الشاي‭ ‬الأسود‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬بعد‭ ‬الوجبات‭.‬

وبحسب‭ ‬دراسة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬للتغذية‭ ‬السريرية،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬الشاي‭ ‬الأسود‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬وبعد‭ ‬تناول‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬السكروز‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الشاي‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تلطيخ‭ ‬الأسنان‭ ‬أو‭ ‬تلونها‭ ‬قليلا،‭ ‬فقد‭ ‬تكون‭ ‬الفائدة‭ ‬منه‭ ‬تستحق‭ ‬ذلك‭.‬

ووفقا‭ ‬لدراسة‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬«علم‭ ‬أمراض‭ ‬الفم‭ ‬والوجه‭ ‬والفكين»،‭ ‬فإن‭ ‬الشاي‭ ‬الأخضر‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬مضاد‭ ‬للجراثيم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬البكتيريا‭ ‬المسببة‭ ‬لتسوس‭ ‬الأسنان‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الشاي‭ ‬الأخضر‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬حدة‭ ‬التسوس‭ ‬والتجاويف‭ ‬في‭ ‬الأسنان‭.‬

إذا‭ ‬كنت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الأرق‭ ‬وتتقلب‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬نومك،‭ ‬فحاول‭ ‬أن‭ ‬تشرب‭ ‬فنجانا‭ ‬من‭ ‬الشاي‭ ‬قبل‭ ‬النوم،‭ ‬إذ‭ ‬وفقا‭ ‬لنايدو‭ ‬فإن‭ ‬الشاي‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬«يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬مستوى‭ ‬الأرق»‭.‬

وتبعاً‭ ‬لدراسة‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬«أبحاث‭ ‬الطب‭ ‬التكاملي»،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬شرب‭ ‬الشاي‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬النوم‭ ‬ونوعية‭ ‬الحياة‭ ‬لدى‭ ‬المصابين‭ ‬بأرق‭ ‬خفيف‭ ‬إلى‭ ‬متوسط‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الفوائد‭ ‬الأخرى‭ ‬للشاي‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬تركيز‭ ‬المرء،‭ ‬ويساعد‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬الأيض‭.‬

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس‭ ‬فوائد‭ ‬لشرب‭ ‬الشاي‭ ‬ليست‭ ‬على‭ ‬البال) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس‭ ‬فوائد‭ ‬لشرب‭ ‬الشاي‭ ‬ليست‭ ‬على‭ ‬البال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).