2019/08/19 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "جبل طارق" ترفض طلبا أميركا بشأن الناقلة الإيرانية رفضت سلطات جبل طارق طلبا من الولايات المتحدة باحتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1"، قائلة إنها لا يمكنها الموافقة لأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي.وقالت سلطات جبل طارق في بيان "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران.واحتجزت جبل طارق في 4 يوليو الناقلة "غريس 1"، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى هذا البلد.وسمح للناقلة بالمغادرة بعد ضمان طهران أن حمولتها المؤلفة من 2,1 مليون برميل نفط لن تسلم إلى سوريا.وأوضح البيان أنه في غضون ذلك قدمت الولايات المتحدة عدة طلبات لتجميد الناقلة، وأصدرت وزارة العدل الأميركية طلباً لاحتجاز الناقلة بناء على العقوبات الأميركية على إيران.وأكد البيان أن "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي مختلف بشكل جوهري عن نظام الولايات المتحدة".وبالإضافة إلى ذلك، تمنع النظم الأوروبية "تحديداً تطبيق بعض القوانين الأميركية"، من بينها القوانين التي تنص على العقوبات ضد إيران، وفق البيان.وأعيد تسمية الناقلة التي كانت ترفع علم بنما بـ"أدريان داريا" لمواصلة رحلتها ورفعت العلم الإيراني.وقال السفير الإيراني في لندن في تغريدة على تويتر إنه يتوقع أن تغادر ناقلة النفط أدريان داريا 1 جبل طارق الليلة.

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