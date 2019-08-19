مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران جنود إسرائيليين قرب السياج الحدودي في غزة

2019/08/19 | 06:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران جنود إسرائيليين قرب السياج الحدودي في غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران جنود إسرائيليين في شمال القطاع.وقالت الوزارة إن الشهداء هم: محمود عادل الولايدة (24 عاماً) ومحمد فريد أبو ناموس (27 عاماً) ومحمد سمير الترامسي (26 عاماً).وكان الجيش الإسرائيلي أكد في بيان أنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه «مسلحين مشبوهين» أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

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