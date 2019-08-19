عرض ازياء في الحبانية ورجال دين الفلوجة غاضبون

2019/08/19 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت مجموعة من رجال الدين في مدينة الفلوجة، غربي العراق، عن غضبها من عرض أزياء أقيم قبل أيام في مدينة الحبانية السياحية المجاورة، التي كانت تعاني من...

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