الغنام بدلا عن الفلاحي بعد فضيحة التخابر مع الـ(CIA)

2019/08/19 | 06:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، يوم امس الاحد، بتكليف اللواء الركن ناصر الغنام بمهام قائد عمليات الانبار خلفاً للمقال محمود الفلاحي....

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