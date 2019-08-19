انطلاق الدورة الـ12 لمهرجان المسرح المصري بتكريم رموزه

2019/08/19 | 06:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق الدورة الـ12 لمهرجان المسرح المصري بتكريم رموزهبرعاية وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، انطلقت في دار أوبرا القاهرة فعاليات الدورة الـ 12 للمهرجان القومي للمسرح المصري، والتي تحمل اسم المخرج والممثل الراحل كرم مطاوع ويترأسها الفنان أحمد عبد العزيز، وتتضمن خمس مسابقات، منها ثلاث مخصصة للعروض المسرحية.وتخصص المسابقة الأولى لعروض المؤسسات المتخصصة فى المسرح سواء التابع للدولة أو الخاص، ويشارك البيت الفني للمسرح بثمانية عروض، والهيئة العامة لقصور الثقافة بخمسة عروض، فيما يشارك صندوق التنمية الثقافية بعرضين، وكذلك المعهد العالى للفنون المسرحية والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ومركز الهناجر وفرق القطاع الخاص.كما تشارك دار الأوبرا والنقابات الفنية بعرض واحد، وبذلك يكون إجمالي عروض المسابقة 25 عرضاً.أما المسابقة الثانية فتشمل المسرحيات التي تنتجها المؤسسات والأفراد، مثل الجامعات والمعاهد والفرق الحرة والمستقلة وتضم 27 عرضاً.وخصصت المسابقة الثالثة لعروض الطفل التى يقدمها الكبار أو الأطفال أو ذوو الهمم والقدرات الخاصة وتضم 20 عرضاً.وأعلن المهرجان عن فتح باب التقدم لمسابقة النقد المسرحي، والتي من خلالها يمنح المهرجان جائزتين، الأولى جائزة فوزي فهمي لأفضل دراسة نقدية نظرية، والثانية جائزة أفضل مقال نقدي تطبيقي، ومن شروطها ألا يكون المتقدم نال عن هذه الدراسة أي درجة علمية أو ترقية أو فازت في أي مسابقات من قبل، وأن يكون المقال النقدي (التطبيقي) نشر في أي صحيفة ورقية أو إلكترونية خلال الفترة الممتدة بين 16 أيار (مايو) 2018 و 14 حزيران (يونيو) 2019.وتم كذلك فتح باب التقدم لمسابقة التأليف المسرحي، التي تمنح جائزة لينين الرملي لأفضل نص مسرحي، لم يسبق له الحصول على أي جوائز في أي مسابقات أخرى.وتصل القيمة المادية لكل جوائز الدورة الثانية عشرة إلى 573 ألف جنيه مصري.ويصدر المهرجان 20 إصداراً بين كتب للمكرمين وكتاب عن حامل اسم الدورة الفنان كرم مطاوع وكتاب آخر عن تاريخ المسرح المصري في 120 سنة، و14 نشرة يومية عن فعاليات المهرجان.وتضمن الافتتاح تكريم أسماء الراحلين: محسنة توفيق، ومحمود الجندي ومحمد نجم وفؤاد السيد وفاروق الفيشاوي.كما تم تكريم الفنان يوسف شعبان والكاتب يسري الجندي ومدير الإدارة المسرحية عاصم البدوي، والكاتب السيد حافظ، ومهندس الديكور عبد ربه حسن، والفنان لطفي لبيب والفنانة هالة فاخر، والمخرج محسن حلمي، والمطرب علي الحجار، والفنانة سوسن بدر والفنان توفيق عبد الحميد.واختار المهرجان قائمة ضيوف شرف تضم كلاً من: الممثلة سميحة أيوب، والمخرج جلال الشرقاوي والفنان التشكيلي حسين العزبي، والممثل محيي إسماعيل، والفنان سمير صبري، والمخرج سيد فجل، والشاعر شوقي حجاب، والفنانة سهير المرشدي، والناقدة هدي وصفي، والمخرج السينمائي سمير سيف، والفنان محمود حميدة والفنان عزت العلايلي.ثم تم تقديم فقرة تعبيرية حركية بعنوان «الاستثنائي» من إخراج مناضل عنتر، وعرض فيلم قصير عن مسيرة كرم مطاوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الدورة الـ12 لمهرجان المسرح المصري بتكريم رموزه) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الدورة الـ12 لمهرجان المسرح المصري بتكريم رموزه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).