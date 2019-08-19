2019/08/19 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4O28q8gB_s8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا الطفل يتجرع الم منذ ان كان عمره 3 ايام وعائلته تتحمل تكلفة تقدر بـ250 دولار كل 6 ايام) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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