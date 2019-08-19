ياسين المصري - هل توجد في العالم أمة غبية؟

2019/08/19 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري هذا المقال تكملة لعدة مقالات نشرت على هذا الموقع تناولت ظاهرة ”الذكاء والغباء الجمعيين“ لدي الشعوب، وهي ظاهرة غير أزلية، بمعنى إذا أصيب شعب ما بالغباء الجمعي لفترة معينة من الزمن، وعانى من ذلك ويلات القهر والحروب والدمار، سرعان ما يعمل على الانتقال إلى الذكاء مرة أخرى.بينما نجد ظاهرة الغباء الجمعي متأصلة وراسخة عند العربان منذ القدم، ومن ثم تم نشرها وتعميمها بين الشعوب المجاورة لهم، فقد جاء في سف......

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