"ألا هو العزيز الغفار"

2019/08/19 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اللهم إنا نستغفرك ..

من كل ذنبٍ أذنبناه ..

ومن كل فرضٍ تركناه ..

ومن كل بِرٍ أجَّلناه ..

ومن كل إنسانٍ ظلمناه ..

ومن كل قريبٍ هجرناه ..

ومن كل

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