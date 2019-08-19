هجوم حوثي على منشأة سعودية يرفع اسعار النفط في الاسواق العالمية

2019/08/19 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الاثنين بعد الهجوم الذي شنه انفصاليون اليمنيون على منشأة نفط سعودية في مطلع الأسبوع بينما يبحث التجار عن أي دلائل على أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تتراجع.

لكن المكاسب السعرية توجت بتقرير أوبك المتفائل على نحو غير عادي والذي أثار المخاوف بشأن نمو الطلب على النفط.

ارتفع خام برنت LCOc1 64 سنت أو حوالي 1.1٪ إلى 59.28 دولار للبرميل في الساعة 0255 بتوقيت جرينتش ،

ارتفع الخام الأمريكي CLc1 55 سنتًا ، أو 1٪ ، إلى 55.42 دولارًا للبرميل.

وقال إدوارد مويا: "النفط يستفيد من التفاؤل العام المتمثل في أننا لن نرى سيناريو الحرب التجارية الفادحة وبعد هجوم بطائرة بدون طيار على منشآت النفط والغاز في المملكة العربية السعودية يذكر أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لن تسفر عن أي مكان قريبًا".



كبير محللي السوق في OANDA في نيويورك.

وتسبب هجوم بطائرة بدون طيار شنته جماعة الحوثي اليمنية على حقل نفط في شرق المملكة العربية السعودية يوم السبت في حريق في مصنع للغاز ، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط ، لكن أرامكو السعودية التي تديرها الدولة قالت إن إنتاج النفط لم يتأثر.

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