اشرف عتريس - مجرد دردشة معكم

2019/08/19 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس مجرد دردشة أنا مصرى ومن الصعيد كمان ..شاعر عامية وبكتب مسرح من حوالى 33 سنة (1986) أول ديوان لى كان اسمه (ممنوع من الجوازات ) 1988 قريت وفهمت كويس جدا يعنى ايه قصيدة ( شعر عامية) ودورها الذى لايقل عن الشعر الفصيح ولا اقبل التقليل منه أبداً واعتبره (منهاج حياة ) وقضية أجيد فيها النزال يمكن لأنى مش مهاجم لكنى مدافع شرس ..موالينا ( جاهين ، حداد ، نجم ،سمير عبد الب......

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