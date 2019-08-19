الناقلة الإيرانية تغادر ساحل جبل طارق

2019/08/19 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات عالمية، أن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب غيرت وجهتها إلى كالاماتا

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