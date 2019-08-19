تركيا تقيل رؤساء بلديات ينتمون لأحزاب مؤيدة للكورد

2019/08/19 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقالت الحكومة التركية يوم الاثنين رؤساء بلديات ينتمون للأحزاب المؤيدة للكورد بتهم الانضمام إلى حزب العمال الكوردستاني.

واقالت الحكومة كل من رؤساء بلديات "آمد، و وان، وميردين" وهم ينتمون الى حزب "الشعوب الديمقراطي" التركي (HDP)

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