النزاهة النيابية : تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد وأستحداث مفتشيين عموميين استهداف للبرلمان

2019/08/19 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عدّ عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي، تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد وأستحداث مفتشيين عموميين، هو عرقلة وأستهداف واضح لمجلس النواب، مشيرا

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