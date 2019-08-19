تدمير خاضع للسيطرة يقطع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا

2019/08/19 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى تفجير خاضع لسيطرة السلطات لثلاث أبراج تبريد إلى انقطاع مؤقت للكهرباء عن 40 ألف شخص في بلدة ديدكوت البريطانية.

وخرج السكان لرؤية تفجير الأبراج العملاقة

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