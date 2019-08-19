مصرف الرافدين يصدر تحذيرا لمتلكئين في دفع قروض مجمع سكني في بغداد

2019/08/19 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر مصرف الرافدين يوم الاثنين المواطنين من عدم تسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني في العاصمة بغداد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان المصرف سيتخذ خطوات قانونية بحق بعض المواطنين الذين يتعمدون التأخير في عدم دفع الاقساط الشهرية المتعلقة بقروض بسماية.

ولفت البيان الى ان بعض المواطنين يماطلون في تسديد تلك المبالغ بحجج واهية وان المصرف سيقوم بتطبيق الإجراءات القانونية بحق هؤلاء في حال التخلف عن تسديد المبالغ المستحقة بذمتهم.

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