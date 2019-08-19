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وزير الداخلية التركي يقيل رؤساء بلديات دياربكر ووان وميردين من مناصبهم


وزير الداخلية التركي يقيل رؤساء بلديات دياربكر ووان وميردين من مناصبهم
2019/08/19 | 08:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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