"أموال الأرجنتين".. رئيس البرازيل يواصل التصعيد

2019/08/19 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إن الأرجنتينيين يسحبون أموالهم من مصارف بلادهم بكميات ضخمة تحسبا لفوز مرشح

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