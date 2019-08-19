كشف طريقة جديدة لمنع الوفاة بسبب السرطان

2019/08/19 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اكتشف علماء جامعة تكساس في دالاس الأمريكية، أن تحديد مستوى الغلوكوز في الدم يمكن أن يكبح تطور بعض أنواع السرطان.ويفيد موقع MedicalXpres، بأنه خلال التجارب المخبرية التي أجراها علماء الجامعة، تم تحويل الفئران المخبرية المصابة بسرطان الرئة إلى حمية غذائية منخفضة الكربوهيدرات، وغنية بالدهون ونسبة بروتينات متوسطة.كما حقنت الفئران بمستحضر يخفض […]

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