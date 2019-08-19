2019/08/19 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ، أمس الأحد ، عن إختلاس للأموال بلغ مليارات الدنانير بعد أن قامت مديرية مرور الأنبار بتزويد مصرف الرشيد بكتب تأييد مزورة لـ 159 شخصاً إدعت فيه انتسابهم لها بغية حصولهم على قروض مصرفية ذات الـ 100 راتب.وقال مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في بيان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية إختلاس بلغت المليارات ..



والمتهم مؤسسة حكومية ! النعيم نيوز.

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