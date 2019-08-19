2019/08/19 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفادت صحيفة Daily Mirror بأن السعال المتواصل الذي أقض مضجع بريطاني يدعى تريفور ووكر تبيّن أنه سرطان قاتل في الأمعاء.وكان الرجل البالغ من العمر 56 عاما، قد عانى من سعال استمر لمدة شهرين، فيما اعتقدت أسرته أنه أصيب بعدوى بصدره، إلا أن الأطباء شخصوا المرض على أنه ورم انتشر في الأمعاء وانتقل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعال متواصل يتحول إلى تشخيص مفاجئ وقاتل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعال متواصل يتحول إلى تشخيص مفاجئ وقاتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).