2019/08/19 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعرف أحد أي شيء عن “فتيات هتلر” حتى عام 2013، حين انكشف أن 15 حسناء ألمانية كن يتذوقن كل يوم ولبضع سنوات كل الطعام المعد لزعيم الرايخ ليتجرعن هن السم قبل وصوله إلى “الفوهرر”.وكانت كل حسناء من هؤلاء على علم بأن كل وجبة تتناولها قد تكون الأخيرة، وأن هذا الإفطار أو الغداء أو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكاية سرية لفتيات خاطرن بحياتهن لتذوق طعام هتلر وتجرع السم بدلا منه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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