حكيم شاكر:فوزنا على هوسيد كان مستحقا وسنعود للعراق ببطاقة التاهل

2019/08/19 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب فريق الزوراء حكيم شاكر ان فوز فريقه بهدفين دون رد على هورسيد الصومالي ضمن مباريات الملحق التاهيلي لبطولة الاندية العربية كان مستحقا وبجدارة .وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة ان” الفريق حقق الانتصار رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي ” مبينا ان ” الجهاز الفني واللاعبين يعاهدون جماهير الزوراء

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