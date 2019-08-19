الرافدين يحذر المتلكئين من قروض بسماية باجراءات قانونية ضدهم

2019/08/19 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مصرف الرافدين ،اليوم الاثنين، المواطنين من عدم تسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني .

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