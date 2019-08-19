حكيم شاكر: فوزنا على هوسيد كان مستحقا وسنعود للعراق ببطاقة التاهل

2019/08/19 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب فريق الزوراء حكيم شاكر ان فوز فريقه بهدفين دون رد على هورسيد الصومالي ضمن مباريات الملحق التاهيلي لبطولة الاندية العربية كان مستحقا وبجدارة .

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