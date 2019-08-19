2019/08/19 | 09:02

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الرافدين يحذر المتلكئين بتسديد قروض بسماية باجراءات قانونية ضدهم

حذر مصرف الرافدين المواطنين من عدم تسديد مابذمتهم من أقساط شهرية

متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "المصرف سيتخذ خطوات

قانونية بحق بعض المواطنين الذين يتعمدون التأخير في عدم دفع

الاقساط الشهرية المتعلقة بقروض بسماية".

وأشار الى ان "بعض المواطنين يماطلون في تسديد تلك المبالغ بحجج

واهية وان المصرف سيقوم بتطبيق الإجراءات القانونية بحق هؤلاء في

حال التخلف عن تسديد المبالغ المستحقة بذمتهم".

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