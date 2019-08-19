نائب عنها: ذي قار ستشهد بناء ثالث مستشفى بسعة 200 سرير

2019/08/19 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكد النائب عن محافظة ذي قار قصي محسن، الاثنين، ان المحافظة ستشهد خلال الايام القليلة المقبلة المباشرة ببناء مستشفى بسعة 200 سرير في قضاء سوق الشيوخ، لافتاً الى ان تحرك نواب المحافظة لاضافة تخصيصات مالية في موازنة 2020 لانشاء المستشفيات والمدارس.وقال محسن في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة ذي قار تعاني […]

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