علماء يحققون إنجازا كبيرا في علاج شيخوخة الدماغ

2019/08/19 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علماء بريطانيون إنهم حققوا إنجازا رائدا في علاج شيخوخة الدماغ، ما يوفر الأمل في محاربة مرض ألزهايمر والتصلب المتعدد.وباستخدام أدمغة الفئران، أظهرت الاختبارات أنه يمكن تجديد شبابها من خلال التركيز على الخلايا الجذعية oligodendrocyte precursor cells، التي تساعد في تجديد المايلين- المادة العازلة الدهنية التي تغلف الألياف العصبية.ويرتبط فقدان OPCs بالخرف ومرض

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