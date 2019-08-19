الدنمارك تصف فكرة ترامب شراء غرينلاند بـ”السخيفة”

2019/08/19 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… وصفت رئيسة وزراء الدنمارك فكرة شراء واشنطن جزيرة غرينلاند بالسخيفة، وأكدت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اهتمامه فعلا باستحواذ بلاده عليها، أن الجزيرة ليست للبيع.وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن لصحيفة “سيرمتسياك” أثناء زيارتها للجزيرة: “غرينلاند ليست للبيع..غرينلاند ليست أمريكية وهي ملك لمواطنيها.آمل بشدة في ألا يكون هذا المقترح جديا”.[…]

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