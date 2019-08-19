2019/08/19 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع حذر مصرف الرافدين ،اليوم الاثنين، المواطنين من عدم تسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني .وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى ،أن “المصرف سيتخذ خطوات قانونية بحق بعض المواطنين الذين يتعمدون التاخير في عدم دفع الاقساط الشهرية المتعلقة بقروض بسماية”. واضاف ،أن “بعض المواطنين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يحذر المتلكئين من قروض بسماية باجراءات قانونية ضدهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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