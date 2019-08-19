تعرض احد موظفي الامانة للطعن شمال شرقي بغداد

2019/08/19 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تعرض احد موظفي امانة بغداد، في بلدية الشعب الى الطعن، خلال حملة لإزالة التجاوزات ضمن سوق 4000 في المنطقة.

وقال بيان لامانة بغداد، تلقته

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