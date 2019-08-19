الدنمارك ترفض بيع جزيرة غرينلاند لترامب

2019/08/19 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، عن رفض بلادها بيع جزيرة غرينلاند للرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقالت فريدريكسن، ان "فكرة بيع الجزيرة للولايات المتحدة سخيفة".

جاء ذلك

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