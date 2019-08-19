2019/08/19 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس غادرت ناقلة النفط الإيرانية، التي احتجزتها سلطات جبل طارق الشهر الماضي، الميناء الذي كانت ترسو فيه.وتظهر بيانات حركة الملاحة في المنطقة أن الناقلة تحركت شرقا في البحر المتوسط، متجهة إلى مدينة كلاماتا اليونانية.وكان قد تم التحفظ على الناقلة للاشتباه في أنها تنقل حمولة نفط إلى سوريا، في ما يعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الناقلة الإيرانية تغادر جبل طارق باتجاه اليونان وكالة خطوة برس.

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