الطاقة النيابية: مقبلون على تحسن بالكهرباء وزيادة ساعات التجهيز

2019/08/19 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاثنين، ان العراق مقبل على تحسن في قطاع الطاقة وزيادة في ساعات التجهيز في بعض المحافظات، مبيناً ان التعاقد مع شركة سيمنز الالمانية سيسهم في تطوير الكهرباء وزيادة الطاقة المنتجة.وقال عضو اللجنة همام التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك نقلة نوعية في تجهيز الكهرباء ببعض […]

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