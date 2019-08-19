العراق السجن خمس سنوات لمبتز هدد شخصا بنشر صوره العائلية على مواقع التواصل

2019/08/19 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات المثنى جنوبي العراق حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد، على مدان ابتز أحد الأشخاص بنشر صوره العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن “المدان أقدم على اختراق حساب شخصي في الفيسبوك لأحد المواطنين والحصول على صور عائلية له مهددا بنشرها عبر مواقع التواصل في حال

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