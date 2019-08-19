2019/08/19 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الأحد، خلال لقائه وزير الزراعة صالح الحسني الواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.مؤكداً ضرورة تطوير هذا القطاع، نظرًا لأهميته في النهوض بالمستوى الاقتصادي للبلاد.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان وتلقته وكالة صدى , ان الحلبوسي “استقبل اليوم وزير الزراعة صالح الحسني.وأضاف ان اللقاء استعرض “الواقع الزراعي بشقيه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يبحث مع وزير الزراعة الواقع الزراعي في البلاد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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