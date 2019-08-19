2019/08/19 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزداد انتشار بق الفراش في الطقس الحار خلال فصل الصيف، ما يشكل مشكلة حقيقية بالنسبة للكثيرين خاصة أن الحشرة المزعجة تلدغ الأشخاص دون أن يشعروا بذلك.ويطلق بق الفراش مادة كيميائية تعد مثابة المخدر في منطقة اللدغ، بينما يتغذى على دم الفرد، ما يفسر سبب تعرض معظم الناس للمئات من اللدغات أثناء النوم دون استيقاظهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رائحة في غرفتك تدلك على وجود بق الفراش وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رائحة في غرفتك تدلك على وجود بق الفراش) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رائحة في غرفتك تدلك على وجود بق الفراش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).