2019/08/19 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مصرف الرافدين المواطنين من عدم تسديد مابذمتهم من أقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان , إن ” المصرف سيتخذ خطوات قانونية بحق بعض المواطنين الذين يتعمدون التأخير في عدم دفع الأقساط الشهرية المتعلقة بقروض بسماية “.وأشار إلى , أن “بعض المواطنين يماطلون في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجراءات قانونية صارمة ضد المتلكئين بتسديد أقساط قروض بسماية النعيم نيوز.

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