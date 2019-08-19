النزاهة :ضبط مُوظَّفاً بتقاعد النجف اختلس أموالاً عائدة للدولة

2019/08/19 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد …كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط مُوظَّفٍ في دائرة تقاعد النجف الأشرف لقيامه باختلاس مبالغ كبيرةٍ من المال العام.وقالت الدائرة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، أنَّ “فريق عملٍ من محققي شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق النجف، انتقل إلى دائرة التقاعد، وتمكَّن من ضبط المتهم […]

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