شاب عشريني ينهي حياته شنقا في حلبجة

2019/08/19 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة حلبجة في اقليم كوردستان يوم الاثنين عن انتحار شاب بواسطة شنق نفسه بحبل داخل منزله في احد احياء مركز المحافظة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الرائد برزان عثمان في بيان، ان شخصا يُدعى (ت، غ، ح) يبلغ من العمر 26 عاما مهنته كاسب من سكنة حي "شيخ اسماعيل" في حلبجة اقدم في الساعة الثالثة من فجر اليوم الموافق 19/8/2019 على الانتحار بواسطة شنق نفسه ليفارق الحياة من ساعته.

واضاف الرائد عثمان ان تحقيقا فُتح بالحادث، وتم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في حلبجة.

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